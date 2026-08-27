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27.08.2026 05:49:39

Champions-League-Auslosung: Deutsche Clubs warten auf Gegner

MONACO (dpa-AFX) - Die vier deutschen Clubs in der Champions League erfahren an diesem Donnerstag bei der Auslosung in Monaco ihre Gegner. Von 18.00 Uhr an werden im Grimaldi Forum mittels einer Software die Paarungen für Bayern München, Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), RB Leipzig und den VfB Stuttgart ermittelt. Der erste Spieltag der Ligaphase beginnt am 8. September, der letzte findet am 27. Januar statt. Der komplette Spielplan inklusive Anstoßzeiten soll spätestens am Samstag veröffentlicht werden.

Jeder Club erhält zwei Gegner aus jedem der vier Lostöpfe. In der Ligaphase bestreitet jedes Team vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele. Ausgeschlossen sind Duelle mit Clubs aus dem eigenen Land, zudem darf gegen Teams eines anderen Verbandes maximal zweimal gespielt werden. Die Bayern sind in Lostopf eins, Dortmund in Topf zwei, Leipzig und Stuttgart in den Töpfen drei bzw. vier. Die letzten vier der 36 Startplätze werden am Mittwochabend vergeben./bat/DP/mis

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