BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
27.08.2026 05:49:39
Champions-League-Auslosung: Deutsche Clubs warten auf Gegner
MONACO (dpa-AFX) - Die vier deutschen Clubs in der Champions League erfahren an diesem Donnerstag bei der Auslosung in Monaco ihre Gegner. Von 18.00 Uhr an werden im Grimaldi Forum mittels einer Software die Paarungen für Bayern München, Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)), RB Leipzig und den VfB Stuttgart ermittelt. Der erste Spieltag der Ligaphase beginnt am 8. September, der letzte findet am 27. Januar statt. Der komplette Spielplan inklusive Anstoßzeiten soll spätestens am Samstag veröffentlicht werden.
Jeder Club erhält zwei Gegner aus jedem der vier Lostöpfe. In der Ligaphase bestreitet jedes Team vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele. Ausgeschlossen sind Duelle mit Clubs aus dem eigenen Land, zudem darf gegen Teams eines anderen Verbandes maximal zweimal gespielt werden. Die Bayern sind in Lostopf eins, Dortmund in Topf zwei, Leipzig und Stuttgart in den Töpfen drei bzw. vier. Die letzten vier der 36 Startplätze werden am Mittwochabend vergeben./bat/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
27.08.26
|Champions-League-Auslosung: Deutsche Clubs warten auf Gegner (dpa-AFX)
|
26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, buy (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, buy (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Carsten Cramer, Kauf (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: Spatenstich für die BVB-Gesundheitswelt (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-News: Ground-breaking ceremony for the BVB Health Centre (EQS Group)
|
26.08.26
|EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf (EQS Group)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,25
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.