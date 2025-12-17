|
Champions Oncology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Champions Oncology hat am 15.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 15,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Champions Oncology 13,5 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
