29.07.2026 06:31:29

Champions Oncology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Champions Oncology hat sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,8 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Champions Oncology ein EPS von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 59,42 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56,94 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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