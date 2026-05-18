ChampionsGate Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ChampionsGate Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at