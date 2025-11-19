ChampionsGate Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ChampionsGate Acquisition A lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at