ChampionsGate Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ChampionsGate Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at