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13.04.2026 06:31:29
ChampionsGate Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ChampionsGate Acquisition A hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach -0,010 USD im Vorjahresvergleich.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ChampionsGate Acquisition A -0,030 USD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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