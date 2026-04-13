ChampionsGate Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ChampionsGate Acquisition A hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach -0,010 USD im Vorjahresvergleich.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ChampionsGate Acquisition A -0,030 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at