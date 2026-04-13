ChampionsGate Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ChampionsGate Acquisition A stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,120 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at