ChampionsGate Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ChampionsGate Acquisition A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at