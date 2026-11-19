ChampionsGate Acquisition A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at