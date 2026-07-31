Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
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31.07.2026 05:07:33
Chance für nachhaltige Sanierung: Insolvenzverwalter registriert großes Interesse an Batteriehersteller Varta
Vier Bereiche des Batterieherstellers Varta müssen Insolvenz anmelden. Der bestellte Verwalter ist dafür jedoch optimistisch. Zumindest würde aktuell großes Interesse daran gezeigt. Ob die Bereiche einzeln oder als Paket angeboten würden, ist aber noch offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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24.07.26
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23.07.26
|Varta: Batteriehersteller soll zerschlagen werden (Spiegel Online)
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23.07.26
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Analysen zu Varta AG
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