|
17.02.2026 06:31:28
Chandni Textiles Engineering Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chandni Textiles Engineering Industries ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chandni Textiles Engineering Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 INR gegenüber 0,170 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 85,70 Prozent zurück. Hier wurden 66,4 Millionen INR gegenüber 464,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!