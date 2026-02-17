Chandni Textiles Engineering Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chandni Textiles Engineering Industries ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chandni Textiles Engineering Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 INR gegenüber 0,170 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 85,70 Prozent zurück. Hier wurden 66,4 Millionen INR gegenüber 464,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at