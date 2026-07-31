Chandra Prabhu International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chandra Prabhu International hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,470 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,31 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at