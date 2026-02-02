Chandra Prabhu International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chandra Prabhu International präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Chandra Prabhu International 1,19 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 888,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at