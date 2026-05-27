Chandra Prabhu International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chandra Prabhu International veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 45,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,13 Prozent auf 6,05 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 9,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at