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30.10.2026 06:31:28
Chandra Prabhu International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chandra Prabhu International äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chandra Prabhu International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Chandra Prabhu International im vergangenen Quartal 890,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chandra Prabhu International 771,9 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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