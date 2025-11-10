Chandra Prabhu International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chandra Prabhu International hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 INR gegenüber 0,140 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 771,9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at