Chanel Aktie
WKN DE: CHAN31 / ISIN: FR00CHANEL31
|
02.07.2026 07:00:02
Chanel acquires luxury Parisian shirtmaker Charvet
Deal for revered brand follows earlier collaboration with Chanel creative director Matthieu BlazyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!