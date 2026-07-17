Chanel Aktie
WKN DE: CHAN31 / ISIN: FR00CHANEL31
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17.07.2026 18:56:10
Chanel offices searched by Italian authorities in labour abuse probe
Luxury group has said it is co-operating and has terminated relationship with subcontractor in questionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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