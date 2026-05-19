Chanel Aktie
WKN DE: CHAN31 / ISIN: FR00CHANEL31
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19.05.2026 18:00:03
Chanel to open more stores in China as new designer stirs ‘Blazy mania’
French luxury group reports a return to sales and profit growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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