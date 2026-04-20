20.04.2026 06:31:29

Chang Chun Eur-Asia Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chang Chun Eur-Asia Group hat am 18.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,280 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chang Chun Eur-Asia Group 1,39 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,330 CNY gegenüber -0,170 CNY im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,68 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,94 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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