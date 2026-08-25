Chang Chun Eur-Asia Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chang Chun Eur-Asia Group ließ sich am 22.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chang Chun Eur-Asia Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at