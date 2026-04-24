Chang Chun Faway Automobile Components legte Quartalsergebnis vor

Chang Chun Faway Automobile Components hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chang Chun Faway Automobile Components 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Chang Chun Faway Automobile Components 3,91 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,76 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at