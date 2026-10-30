Chang Chun Faway Automobile Components legte Quartalsergebnis vor

Chang Chun Faway Automobile Components hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chang Chun Faway Automobile Components 0,170 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 3,11 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 37,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,97 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at