Chang Chun Faway Automobile Components präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chang Chun Faway Automobile Components hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chang Chun Faway Automobile Components in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,23 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,54 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at