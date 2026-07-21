21.07.2026 06:31:29

Changbai Mountain Tourism informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Changbai Mountain Tourism hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 120,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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