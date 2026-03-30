30.03.2026 06:31:29

Changbai Mountain Tourism stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Changbai Mountain Tourism präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Changbai Mountain Tourism ein EPS von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 151,5 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 148,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,540 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,86 Prozent auf 785,77 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 742,29 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,480 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 788,00 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at

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