Changchun BCHT Biotechnology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Changchun BCHT Biotechnology A hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changchun BCHT Biotechnology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,4 Millionen CNY im Vergleich zu 162,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at