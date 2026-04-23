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23.04.2026 06:31:29
Changchun BCHT Biotechnology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Changchun BCHT Biotechnology A hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changchun BCHT Biotechnology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,4 Millionen CNY im Vergleich zu 162,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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