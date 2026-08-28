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28.08.2026 06:31:29
Changchun Gas: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Changchun Gas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Changchun Gas 455,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 359,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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