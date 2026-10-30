Changchun Yidong Clutch stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Changchun Yidong Clutch hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Changchun Yidong Clutch 192,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 170,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at