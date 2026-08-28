Changchunjingkai (Group): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Changchunjingkai (Group) hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 344,9 Millionen CNY – ein Plus von 48,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Changchunjingkai (Group) 232,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at