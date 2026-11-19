Change Agents lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Change Agents hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,200 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at