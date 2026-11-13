CHANGE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CHANGE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 63,55 JPY. Im Vorjahresquartal waren 15,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CHANGE einen Umsatz von 12,36 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at