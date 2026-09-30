Rieter Aktie

Rieter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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30.09.2026 06:30:24

Change of Leadership at Rieter  Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Rieter AG / Key word(s): Personnel
Change of Leadership at Rieter  Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

30-Sep-2026 / 06:30 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Attached please find our latest media release

Kind regards,


Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45 
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com


End of Inside Information
Language: English
Company: Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Switzerland
Phone: +41 52 208 70 45
Fax: +41 52 208 70 60
E-mail: investor@rieter.com
Internet: www.rieter.com
ISIN: CH0003671440
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2407456

 
End of Announcement EQS News Service

2407456  30-Sep-2026 CET/CEST

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