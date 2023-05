Change of Valuation Time and Reference Price Determination Method

På grund av förlängd handelstid för vissa instrument noterade på Nasdaq First North kommer Nordea, för att anpassa sig till de nya handelstiderna, att göra vissa ändringar i villkoren för instrument med amerikanska aktier, terminer på amerikanska aktieindex och valutapar som underliggande tillgång.

För instrument med amerikanska aktier eller terminer på amerikanska aktieindex som underliggande kommer Reference Price Determination Method att ändras så att den officiella stängningskursen härefter kommer att användas. För tillfället tillämpas priset på den underliggande tillgången klockan 20:00 CET.

För instrument med valutapar som underliggande tillgång kommer Valuation Time att ändras från 20:00 CET till 22:00 CET.

Nedan anges relevanta ändringarna som kommer att göras i de slutliga villkoren för påverkade instrument. ISIN för påverkade instrument finns angivna i det bifogade dokumentet.

Ändringarna träder i kraft den 12 Maj 2023.

De relevanta certifikaten har utfärdats under grundprospektet för Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Finland Plc daterat 15 juni 2016, grundprospektet för Nordea Bank AB (publ) daterat 14 Juni 2017, grundprospektet för Nordea Bank AB (publ) daterat 15 Juni 2017, grundprospektet för Nordea Bank AB (publ) daterat 14 juni 2018, grundprospektet för Nordea Bank Abp daterat 15 juni 2017, grundprospektet för Nordea Bank Abp daterat 18 december 2018, grundprospektet för Nordea Bank Abp daterat 18 december 2019, grundprospektet för Nordea Bank Abp daterat 18 december 2020, grundprospektet för Nordea Bank Abp daterat 17 december 2021, respektive grundprospektet för Nordea Bank Abp daterat 16 december 2022.

Ändringar i de slutliga villkoren för instrument med amerikanska aktier eller terminer på amerikanska aktieindex som underliggande tillgång

I de slutliga villkoren ändras fältet "Reference Price Determination Method” från "Valuation Time” till "Official Closing” och fältet kallat "Valuation Time” ändras till "As set out in the Conditions”.

Ändringar i de slutliga villkoren för instrument med valutapar som underliggande tillgång

I de slutliga villkoren kommer fältet "Valuation Time” att ändras till "22:00 CET”.

Du kan läsa mer om ändringarna på Nordeas hemsida:

https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/borshandlade-placeringar/

Attachment