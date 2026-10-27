Change to carer’s allowance cliff-edge rule is not enough, victims say

Digital taper system for benefit expected in budget, but those already hit with overpayments will still have to pay

“On the surface it sounds really positive – and I really hope that it is,” says unpaid carer Guy Shahar of the government’s decision to abolish the notorious carer’s allowance cliff edge.

But Shahar is angry that most carers hit with unjust overpayments in the past will still have to repay them, for all the promise of a different future. And he notes that the cliff edge remains in place for four more years, potentially catching out more carers.