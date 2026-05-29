CBS Aktie
WKN: A0HM1P / ISIN: US1248572026
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29.05.2026 21:23:00
Changes at CBS put pressure on California AG to challenge Paramount-Warner Bros. deal
With the DOJ expected to approve the $110 billion Hollywood megamerger, political concerns over turmoil at Paramount’s CBS may push Democratic AGs to act, experts say.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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