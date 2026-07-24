Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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24.07.2026 13:01:53
Changi Airport clocks 17.2 million passenger movements in Q2, down 1.5% on year
But passenger traffic for the first half of 2026 is 0.4% up despite an uncertain operating environmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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