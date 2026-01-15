International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
15.01.2026 12:26:35
Changi Airport ranks as 4th busiest international airport in 2025: OAG report
Dubai International Airport keeps its place as the world’s busiest international airport, with a seat volume of 62.4 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!