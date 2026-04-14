International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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14.04.2026 12:12:46
Changi Airport ranks fourth-busiest for international passengers in 2025: report
International passenger traffic reached four billion in 2025, up 5.9% from 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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