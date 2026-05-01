Changjiang Jinggong Steel Building (Group) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Changjiang Jinggong Steel Building (Group) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,84 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,065 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 4,17 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at