20.04.2026 06:31:29

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) legte Quartalsergebnis vor

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0,02 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Changjiang Jinggong Steel Building (Group) mit 0,020 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 6,28 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,45 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 18,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,314 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 21,65 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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