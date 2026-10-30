Changjiang Jinggong Steel Building (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Changjiang Jinggong Steel Building (Group) 5,26 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at