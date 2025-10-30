Changjiang Jinggong Steel Building (Group) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,12 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Changjiang Jinggong Steel Building (Group) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,37 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,65 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,098 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,80 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at