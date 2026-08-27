Changjiang Jinggong Steel Building (Group) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Changjiang Jinggong Steel Building (Group) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,11 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,29 Prozent zurück. Hier wurden 4,82 Milliarden CNY gegenüber 5,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at