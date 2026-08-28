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28.08.2026 06:31:29
Changjiang Publishing Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Changjiang Publishing Media präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,45 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Milliarden CNY gegenüber 1,45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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