Changjiang Publishing Media präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Changjiang Publishing Media hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Changjiang Publishing Media 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,03 Prozent auf 1,51 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at