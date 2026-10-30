Changjiang Publishing Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Changjiang Publishing Media hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 1,73 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at