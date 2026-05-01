Changjiang Publishing Media zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Changjiang Publishing Media hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Changjiang Publishing Media 0,330 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Changjiang Publishing Media in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,78 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at