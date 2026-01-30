Changlin Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Changlin Company hat am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,38 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 30,23 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,880 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 117,80 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Changlin Company einen Umsatz von 117,11 Milliarden CNY eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,965 CNY und einen Umsatz von 116,75 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at